Schnee und Glätte sorgen für Verkehrsunfälle in Bayern

Neuschnee und Sturmböen in den Bergen

Der Deutsche Wetterdienst erwartet in vielen Regionen im Laufe des Tages ein bis fünf Zentimeter Neuschnee, in Gebirgslagen noch mehr. Außerdem warnen Experten vor Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland. In München schlossen wegen starker Windböen der Waldfriedhof Solln und der Friedhof Solln. Alle anderen Münchner Friedhöfe sind aber wie gewohnt geöffnet.

Am Mittwoch und Donnerstag soll es dann im Freistaat eher regnen als schneien, je nach Temperatur kann es auf den Straßen aber rutschig bleiben.