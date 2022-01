Schnee und Glätte in Bayern: Behinderungen und Unfälle

Schneeglatte Straßen haben in Teilen Bayerns zu Verkehrsbehinderungen und ersten Unfällen geführt. Vor allem auf der A7 in der Rhön kam es am Morgen zu Behinderungen. Zwischen dem Dreieck Fulda und Bad Bad Brückenau-Volkers standen mehrere Lastwagen quer. Die Räumfahrzeuge hatten Probleme, zu den steckengebliebenen Lastwagen durchzukommen und mussten kurzfristig auf Unimogs umrüsten, so die Polizei. Besonders hartnäckig erwies sich ein sogenannter Gigaliner, der in einem Baustellenbereich liegengeblieben war. Zeitweise stoppte der Verkehr auf allen drei Fahrspuren.

Lastwagen-Unfälle auch auf der A9 und A6

Auch in Mittelfranken kämpften Lastwagen mit Schnee und Glätte: Auf der A9 in Richtung Leipzig blockierte ein Lastwagen den rechten Fahrstreifen. Der Lkw rutschte kurz nach der Anschlussstelle Trockau in die Leitplanke. Auf der A6 kam ein Lastwagen zwischen Nürnberg-Langwasser und Nürnberg-Ost von der Straße ab und fuhr in eine Böschung. Der rechte Fahrstreifen wurde blockiert.

Mann in Oberfranken schwer verletzt

In Oberfranken rutschte ein Mann von der Straße und wurde dabei schwer verletzt. Das Auto des 22-Jährigen überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Der Mann zog sich bei dem Unfall am Freitagabend eine Verletzung am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut den Beamten sei der 22-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte in Walsdorf unterwegs gewesen. Seine 19 Jahre alter Beifahrerin blieb unverletzt.

Unfälle im Landkreis Hof

Die Polizei meldete auch aus dem Landkreis Hof mehrere Unfälle. In Schwarzenbach am Wald kollidierten am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf schneebedeckter Fahrbahn, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Die Staatsstraße in Richtung Geroldsgrün musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Zwei weitere Unfälle ereigneten sich in der Nacht in Helmbrechts. Eine 19-Jährige rutschte mit ihrem Auto aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einen geparkten Wagen. Ebenfalls wegen einer dem Wetter nicht angepassten Fahrweise kam eine 51-Jährige ins Schleudern und landete im Straßengraben. Außerdem geriet ein Verkehrsteilnehmer bei Naila mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und touchierte ein Verkehrszeichen bevor er laut Polizei nach 50 Metern Rutschpartie zum Stehen kam.

Flughafen für Schneefälle gerüstet

Der Flughafen München hat sich für die angekündigten Schneefälle gerüstet. Laut Flughafen stehen mehr als 630 Mitarbeiter bereit, um einen reibungslosen Flugbetrieb am Airport zu gewährleisten. Allein die zwei Start- und Landebahnen, Vorfelder und Rollwege umfassen rund 5,6 Millionen Quadratmeter, umgerechnet mehr als 780 Fußballfelder. Ein Großteil der Mitarbeiter kommt aus der Landwirtschaft und von Fuhrunternehmen aus der Region ums Erdinger Moos. Heute soll es zeitweise immer wieder schneien, in tiefen Lagen mit Regen vermischt.

Warnung vor frischem Triebschnee

Der Lawinenwarndienst Bayern rief Tourengeher dazu auf, frische Triebschneeansammlungen zu meiden. Die Lawinengefahr sei oberhalb der Waldgrenze mäßig, darunter gering. "Frischer Triebschnee ist das Hauptproblem. Schneebrettlawinen kleiner und mittlerer Größe können stellenweise mit geringer Zusatzbelastung, also bereits von einem einzelnen Wintersportler, ausgelöst werden", heißt es in dem Bericht.