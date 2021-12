Schnee und Glätte: Chaos auf den Straßen in Schwaben

Glatte Straßen und Schneefall haben am Mittwoch für zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt. Am schlimmsten traf es den Landkreis Dillingen an der Donau: In Dyrgenstein etwa kam eine Autofahrerin wegen der Glätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Bei Unterliezheim legte ein Lastwagen den Verkehr lahm, als er an einer Steigung wegen des Schnees und Eises nicht mehr weiterkam.

Lastwagen blockieren Straße und Tunnel

Ähnlich war das Bild im Landkreis Donau-Ries: In der Nähe von Donauwörth am Berger Kreuz blockierte ein feststeckender Lkw die Straße in Fahrtrichtung. Auf der Bundesstraße 25 bei Harburg stand am Tunneleingang ein Sattelzug quer und hielt den Verkehr auf. Auch in Teilen Oberbayerns kam es zu Unfällen. In Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) kam der Fahrer eines Range Rovers mitsamt seines Anhängers ins Rutschen und überfuhr einen Stromverteilerkasten. Im Bodenseekreis kam es zu acht Unfällen. Bei einem ist ein Mensch verletzt worden. In Tettnang wurden am Mittag nach jetzigem Stand drei Personen leicht verletzt, nachdem ein Kleintransporter auf ein anderes Fahrzeug gerutscht war.

DWD: Schneefall und glatte Straßen auch Morgen

Auch in der Nacht soll es noch schneien in Schwaben, vor allem im Allgäu muss mit winterlichen Straßenverhältnissen und Schneeglätte gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen -1 und +1 Grad. Morgen bleibt es in Schwaben stark bewölkt und es gibt weitere Schneefälle, vor allem im Süden der Region. Höchstwerte 0 bis 2 Grad. Der Deutsche Wetterdienst rechnet für den Westen und Norden Oberbayerns sowie für Oberfranken mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee. An den Alpen sollen sogar bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen.