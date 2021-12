Schnee und Eis sorgen in Niederbayern für Unfälle

Die winterlichen Witterungs- und Straßenverhältnisse haben am Wochenende in Niederbayern für einige Unfälle gesorgt. Insgesamt hielt sich das Ausmaß laut Polizei aber in Grenzen.

Kollision auf Brücke in Landshut

Ein schwererer Unfall ereignete sich auf einer Brücke in Landshut: Dort stießen bei Schnee- und Eisregen zwei Fahrzeuge zusammen, zwei Menschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Auch die Feuerwehr hatte bei der Anfahrt nach eigenen Angaben mit extremer Glätte zu kämpfen. Bei Hohenthann im Landkreis Landshut überschlug sich eine Autofahrerin, nachdem sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war. Auch sie wurde verletzt.

Schwerpunkt im Landkreis Straubing-Bogen

Ein weiterer Unfall-Schwerpunkt lag im Landkreis Straubing-Bogen: Dort kam unter anderem der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger von der Fahrbahn ab. Das Gespann musste von einer Spezialfirma geborgen werden, der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Allerdings stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis für sein Gespann hatte. Zwischen Perkam und Hirschling überschlug sich eine 19-Jährige mit ihrem Wagen, weil sie zu schnell unterwegs war und bei Aiterhofen rutschte ein Traktor samt Anhänger in eine Leitplanke.

Dazu gab es noch einige weitere Glätteunfälle, bei denen es aber stets bei Blechschäden blieb – wie auch bei mehreren Unfällen im Landkreis Passau, wo unter anderem in Garham ein Traktor gegen ein geparktes Auto rutschte.

Unfälle auch im Landkreis Kelheim

In Kelheim rutschte ein Autofahrer auf einer abschüssigen Straße in einen Gartenzaun. Dabei wurde ein neun Jahre alter Junge, der mit im Auto saß, leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Gleich zweimal verloren Autofahrer auf der A93 im Landkreis Kelheim die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Der Sachschaden lag zusammengenommen bei rund 22.000 Euro. In Mainburg schleuderte ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen geparkten Pkw. Weil sich der Unfallfahrer erst zweieinhalb Stunden danach bei der Polizei meldete, kassiert er eine Anzeige.