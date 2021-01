Schnee und Eis sorgen für viele Verkehrsunfälle in Niederbayern

Über 120 schnee- und glättebedingte Einsätze zählt das Polizeipräsidium Niederbayern von Dienstagmittag bis Mitternacht. Autos im Straßengraben, Äste auf der Fahrbahn oder liegengebliebene Lkw machten den Großteil der Einsätze aus.

Über Stunden im Stau

Ein Schwerpunkt war für längere Zeit der Passauer Bereich, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen auf BR-Anfrage mitteilt. Seit dem Nachmittag bildeten sich vor allem an den Hauptstraßen entlang der Donau lange Staus. Am so genannten "Anger" ging über Stunden fast nichts mehr. Die Staus reichten über mehrere Kilometer teilweise bis zur Franz-Josef-Strauß-Brücke zurück.

Autofahrer berichten davon, dass sie über Stunden im Stau standen und auf der B12 Richtung Freyung ein Vorwärtskommen kaum möglich war. Schuld waren Lkw die auf der B12 entweder zwischen Passau und Salzweg oder zwischen Salzweg und Hutthurm an Steigungen nicht mehr vorwärts kamen.

Polizist bei Unfallaufnahme schwer verletzt

Auf der A93 im Landkreis Kelheim waren zwei Lkw und drei Pkw in einen größeren Unfall verwickelt. Im Raum Viechtach im Landkreis Regen kam ein von der Fahrbahn abgekommener Lkw gerade noch im Graben zum Stehen, bevor er in ein Wohnhaus gerutscht wäre. Meist blieb es bei den Unfällen bei Blechschäden - es gab aber auch Verletzte. Bei einer Unfallaufnahme auf der B15n bei Ergoldsbach im Landkreis Landshut war eine Autofahrerin gestern am frühen Abend in das Dienstfahrzeug gerutscht, das zur Absicherung auf der Fahrbahn stand. Sie erfasste auch einen Polizeibeamten, dieser wurde schwer verletzt.

Mehrere Unfälle im Berufsverkehr

Auf der Ruselbergstrecke im Landkreis Deggendorf galt eine Zeit lang Kettenpflicht für Lkw. Seit Mitternacht wurde es laut Polizeisprecher in ganz Niederbayern ruhiger. Mit einsetzendem Berufsverkehr werden aber wieder mehrere Behinderungen und Unfälle wegen Straßenglätte gemeldet.