Schnee und Eis: Rund 100 Einsätze für Polizei in Niederbayern

Schnee und Eisglätte haben in Niederbayern bis zu den frühen Morgenstunden schon für rund 100 Einsätze der Polizei gesorgt. Wie das Präsidium in Straubing auf BR-Anfrage mitteilt, sind unter den geschätzten 100 Einsätzen rund 50 Verkehrsunfälle, etliche umgestürzte Bäume oder andere Behinderungen. 14 Menschen wurden leicht verletzt.

Lastwagen rutscht in Kuhstall

In Rottensdorf bei Straubing ist am späten Mittwochnachmittag ein Lkw bei starkem Schneefall von der Straße abgekommen und einen Abhang hinabgerutscht. Der Sattelschlepper landete in einem Kuhstall, dessen Mauer er durchbrach. Laut Polizei Bogen wurde dabei eine Kuh getötet, der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Bergung des tonnenschweren Gefährts durch das THW und zwei Spezialkräne dauert aktuell immer noch an. Die kalten Temperaturen und der Schneefall kommen erschwerend hinzu. Da der Unfall auf einer kleineren Straße passiert ist, rechnet die Polizei in Bogen nicht mit größeren Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Bus, Lkw und Auto im Graben

Im Landkreis Rottal-Inn hat es mehrfach gekracht. Dort sind unter anderem ein Auto, ein Lkw und ein Bus in Kurven von der Straße in den Graben gerutscht - zum Glück wurden weder die Fahrer, noch die sechs Fahrgäste des Busses verletzt. In Dingolfing kollidierte ein Autofahrer mit einem Räumfahrzeug. Die B388 bei Pocking im Landkreis Landshut war wegen eines liegengebliebenen Busses blockiert.

Vier Unfälle auf der A93

Viermal musste die Polizei zu Unfällen auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg ausrücken. Zum Glück blieb es jeweils nur bei Blechschäden - der Sachschaden wird insgesamt auf über 30.000 Euro geschätzt.