Schnee und Eis: Gefahr von Straßenglätte in der Oberpfalz

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgen derzeit auch in der Oberpfalz für Verkehrsbehinderungen. War es zunächst vor allem der Schneefall, der Verkehrsteilnehmern zu schaffen machte, ist es nun Eisglätte.

Frontalkollision auf der B299

Besonders betroffen von den erneuten Schneefällen waren die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt und Regensburg. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums registrierte vom Nachmittag bis zum Abend etwas mehr als drei Dutzend Unfälle mit mindestens zwei Schwer- und mehreren Leichtverletzten.

Unter anderem geriet auf der B299 zwischen Lauterhofen und Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach eine Autofahrerin mit ihrem Wagen wegen Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die 24-Jährige und der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Auch Sommerreifen Ursache für Unfälle

Bei Trabitz rutschte ein Kleintransporter in den Straßengraben. Er hatte ebenso wie ein Pkw, der in Parsberg ins Schleudern geriet, Sommerreifen aufgezogen. Darüber hinaus sorgten hängengebliebene oder querstehende Lkw an Steigungen sowie einige umgestürzte Bäume für blockierte Straßen.

Vereiste Straßen, Geh- und Radwege

In der Nacht beruhigte sich die Situation, so die Polizei. Zum einen ließ der Schneefall nach und es taute bei Plusgraden, zum anderen waren aufgrund der Ausgangssperre weniger Menschen unterwegs.

Allerdings sanken die Temperaturen in der Nacht wieder, weshalb heute Früh viele Straßen aufgrund überfrierender Nässe eisglatt sind. Vielerorts sind zwar schon Räumdienste unterwegs, so zum Beispiel in Regensburg, Verkehrsteilnehmer sollten aber vorsichtig sein. Das gilt auch für Fußgänger und Radfahrer, denn auch auf Fußgänger- und Radwegen kann es eisig sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass es auch im Berufsverkehr wieder zu Unfällen und weiteren Einsätzen kommen könnte.