vor 19 Minuten

Schnee und Eis auf Würzburger Radwegen sorgt für Kritik

17 Zentimeter Neuschnee fielen in den letzten Tagen in Würzburg. Was davon liegen bleibt, verschärft das Platzproblem auf den Straßen. Während Schnee und Eis auf Radwegen für Kritik sorgen, bittet die Stadt Würzburg um Verständnis.