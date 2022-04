Schnee und Eis auf Autobahnen: Mehrere Unfälle in Oberfranken

Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse ist es am Freitagabend sowie in der darauffolgenden Nacht zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf oberfränkischen Autobahnen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei insgesamt zwei Menschen schwer sowie sechs leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei bei den insgesamt elf Unfällen auf rund 230.000 Euro. Neben dem winterlichen Wetter gab die Polizei auch nicht angepasste Geschwindigkeiten als Unfallursachen an.

A9: Transporter überschlägt sich, Autofahrerin touchiert Lkw

Bei einem Unfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Süd und Trockau kam ein Kleintransporter von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Der 20-jährige Fahrer sowie dessen gleichaltriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.

Auf der A9 bei Pegnitz schleuderte eine 19-jährige Autofahrerin in die Mittelschutzwand und anschließend in die rechte Leitplanke. Dabei touchierte sie noch einen Lastwagen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. In dem sich aufbauenden Stau fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw auf ein anderes Fahrzeug auf und verletzte sich ebenfalls leicht. Insgesamt sind bei diesem Unfall 40.000 Euro Sachschaden entstanden.

Verkehrsteilnehmer verschwindet vom Unfallort

Auch auf der A70 bei Schirradorf schleuderte ein Autofahrer in die Außenschutzplanke und verursachte dabei mehrere zehntausend Euro. Nachdem er einige Trümmerteile von der Fahrbahn aufgesammelt hatte, habe sich der Unfallverursacher vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.