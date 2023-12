Schnee-Ticker: Beeinträchtigungen im Bahnverkehr bis Montag

06.21Uhr: Beeinträchtigungen für den Sport

Das Eishallendach in Straubing musste mit großem Aufwand geräumt werden. Die Georg Scherer Halle, in der die Volleyballer des ASV Dachau ihre Bundesliga-Heimspiele austragen, ist aktuell gesperrt und auch sonst läuft der Sport in Bayern noch nicht reibungslos.

Die Basketball-Partie zwischen dem FC Bayern und ALBA Berlin musste für heute abgesagt werden, weil die Berliner gestern nicht anreisen konnten, in anderen Sportarten haben sich Mannschaften zum Teil untereinander darauf verständigt, ihre Spiele zu verschieben, um auf den Straßen kein Risiko einzugehen.

06.01 Uhr: Flugbetrieb am München Flughafen wieder aufgenommen

Der Flughafen München meldet am Morgen, dass der Flugbetrieb seit 6 Uhr wieder aufgenommen wurde. Es werde aber weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr geben. "Daher empfehlen wir Reisenden, die heute fliegen, sich vor der Anreise zum Flughafen frühzeitig bei ihrer Airline über den Status ihres Fluges zu informieren", hieß es am Morgen auf der Website.

06.00 Uhr: Lage auf Bayerns Straßen entspannt sich

Trotz weiter winterlichem Wetter hat sich die Lage auf den Straßen in Südbayern in der Nacht zu Sonntag beruhigt. Die Behörden meldeten nur kleinere Unfälle, Schwerverletzte oder Tote gab es keine. "Es stürzen immer noch ein paar Bäume um, aber da gab es nur Unfälle mit Blechschäden", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Auch in Niederbayern war das Unfallgeschehen einem Sprecher zufolge für die "Jahreszeit typisch". Ähnlich ruhig auf den Straßen verlief die Nacht auch im nördlichen Oberbayern und Schwaben, wie die jeweiligen Polizeipräsidien mitteilten.

05.50 Uhr: Zugverkehr in Teilen Bayerns weiterhin gestört

Trotz entspannterer Verkehrslage in Bayern fuhren am frühen Sonntagmorgen weiterhin keine Züge am Münchner Hauptbahnhof. "Aufgrund eines Wintereinbruchs kommt es in Süddeutschland bis Montag zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn", schrieb die Bahn am Morgen auf der Website.