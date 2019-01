Schnee sorgt für Verkehrsbehinderungen und Unfälle

Schneefall sorgt derzeit in Mittel- und Oberfranken für Behinderungen. Laut der Polizei-Einsatzzentrale in Mittelfranken kam es ab dem Morgen zu zahlreichen Unfällen wegen Schnees, vor allem weil Fahrzeuge ins Rutschen gerieten. In der Gleiwitzer Straße in Nürnberg etwa war ein Lkw quergestanden und blockierte die Fahrbahn. Die Polizei empfiehlt, mehr Zeit für Autofahrten einzuplanen.

Ein Leichtverletzter in Oberfranken

In Oberfranken kam es schon in der Nacht zu rund einem Dutzend schneebedingten Unfällen, ein Mensch wurde leicht verletzt. Vor allem in den Höhenlagen des Frankenwalds und des Fichtelgebirges kommt es laut Polizei weiter zu Verkehrsbehinderungen. Teils sind Bäume wegen des Schnees umgestürzt.