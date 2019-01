Schnee sorgt für viele Unfälle und legt Münchner Flughafen lahm

Auf der B15 bei Schierling (Lkr. Regensburg) ist am Mittwochnachmittag eine Familie aus dem Landkreis Mühldorf am Inn verunglückt. Durch plötzlich einsetzende starke Schneefälle wurde die Fahrbahn in kürzester Zeit spiegelglatt.

Die 45-jährige Fahrerin war auf der B15 Richtung Essenbach unterwegs und wollte ein Auto auf Höhe des Kreuzes Saalhaupt und der Anschlussstelle Schierling Nord überholen. Auf der glatten Fahrbahn geriet der PKW ins Schleudern.

Fünf Personen bei PKW-Unfall auf B15 verletzt

Das Auto, in dem sich die 45-Jährige mit ihren beiden elf- und siebenjährigen Kindern, sowie ihrem Ehemann und einer weiteren älteren Damen befand, rutschte in eine Böschung, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich.

Alle fünf Insassen wurden verletzt. Der elfjährige Sohn wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Regensburg gebracht. Während der Bergung des Jungen war die B15 komplett gesperrt. Gegen 15.50 Uhr war die Fahrbahn dann wieder frei. Am Unfallauto entstand ein Totalschaden.

Weitere Glätteunfälle auf bayerischen Straßen

Auch in anderen Teilen von Bayern kam es aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs zu Glätteunfällen, so zum Beispiel in Taching am See (Lkr. Traunstein), in Hummeltal (Lkr. Bayreuth) oder in Eschenbach (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab).

Ein Pressesprecher des Präsidiums Oberbayern Süd sagte dem Bayerischen Rundfunk, man könne derzeit keine detaillierte Informationen geben, da Beamte und Rettungskräfte im Dauereinsatz seien.

Zudem kam es zu kilometerlangen Staus auf den Straßen im Süden Bayerns und in Tirol. Betroffen waren vor allem die A8, die Inntalautobahn A93 und die Fernpassstraße B179. Dort standen die Autofahrer bis zu drei Stunden im Stau.

Schneegestöber legt Münchner Flughafen lahm

Heftige Schneefälle, böige Winde und schlechte Sicht legten am Nachmittag auch der Münchner Flughafen lahm. Mehr als 20 Minuten ging gar nichts mehr, wie die Presseabteilung des Airports dem Bayerischen Rundfunk bestätigte.

Demnach waren beide Start- und Landebahnen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Von 15 bis 15.22 Uhr konnten keine Flugzeuge landen bzw. starten und mussten umgeleitet werden. 38 innerdeutsche Flüge seien annulliert und die Passagiere auf spätere Flüge umgebucht worden. Insgesamt, so die Flughafen München GmbH, hatten ca. 100 Maschinen eine Verspätung von 30 Minuten und mehr. Erst um 18 Uhr lief der Flugverkehr wieder normal.

Wetterprognose für Bayern

Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig unterwegs sein. In der Nacht zum Donnerstag sind an den Alpen und in den Mittelgebirgen einzelne Schneeschauer möglich. Die Straßen sind aufgrund von gefrierender Nässe laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) verbreitet glatt. Besonders oberhalb von 300 bis 400 Metern, bei kräftigen Schauern auch in tieferen Lagen.

Laut DWD sinken die Temperaturen bis zum Wochenende weiter, in den Alpen und im Bayerischen Wald werden 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Am Donnerstag ist es teils sonnig, teils bewölkt. Ab Freitag wird es trüb und die Schneefälle nehmen zu. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen -4 und +6 Grad, die nächtlichen Tiefstwerte zwischen +2 bis -5 Grad.