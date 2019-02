Schnee sorgt für Schulausfall in der Oberpfalz

Bis in die Nacht hat es stark geschneit. Heute fällt deshalb in weiten Teilen der Oberpfalz der Unterricht aus. Betroffen sind Stadt und Landkreis Regensburg, außerdem die Stadt Weiden, sowie die Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Cham und Schwandorf.

Überall in der Region lastet der Schnee schwer auf den Baumkronen. Die Polizei warnt, dass vor allem entlang von Landstraßen Bäume umstürzen können. Vereinzelt gibt es Straßensperrungen. Im Bayerischen Wald gilt für einige Straßen Schneekettenpflicht.

90 Unfälle im Schneetreiben

Gestern hatten sich in der Oberpfalz im Schneetreiben 90 Verkehrsunfälle ereignet, es wurden neun Menschen leicht verletzt. Rund 200 Bäume knickten unter der Schneelast um. In einigen Gemeinden fiel der Strom aus.

Alleine in Stadt und Landkreis Regensburg wurden Feuerwehr und Rettungskräfte zu mehr als 700 Einsätzen gerufen.