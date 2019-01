Schnee sorgt für etliche Schulausfälle im Allgäu

Wegen mehrerer Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes bleiben im Landkreis Ostallgäu am Mittwoch, 9.1.2019, insgesamt 25 Schulen geschlossen, wie das Landratsamt Ostallgäu mitteilte. Welche Schulen betroffen sind: siehe unten. Und im Stadtgebiet Lindau bleiben morgen (9.1.) alle städtischen Schulen, Kitas und Kindergärten geschlossen. Eine Notbetreuung für Kinder, die trotzdem zur Schule oder zur Kita kommen, ist eingerichtet - das gilt für Lindau und für den Lankreis Ostallgäu.

Trotz Schnee: Im Oberallgäu findet fast überall Unterricht statt

Im Landkreis Oberallgäu und in der Stadt Kempten bleiben auch in den kommenden Tagen die Schulen regulär geöffnet. Ausnahmen sind die Grundschule und die Mittelschule in Oy-Mittelberg. An diesen Schulen findet am Mittwoch, 9. Januar, aus organisatorischen Gründen in der Schülerbeförderung kein Unterricht statt.

Wenn der Schulweg zu gefährlich wird - Ausnahmen sind möglich

Schüler des gesamten Landkreises Oberallgäu und der Stadt Kempten, für die der Weg in die Schule aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse zu gefährlich oder unmöglich ist, können ausnahmsweise mit Angabe des Grundes an ihrer Schule entschuldigt werden, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilte. Die entschuldigten Schüler gelten dann für diesen Tag als unterrichtsbefreit. Diese Regelung gilt bis Freitag, 11. Januar 2019.

An diesen Schulen im Ostallgäu fällt der Unterricht am 9.1.2019 aus

Baisweil: Grundschule

Eggenthal: Grundschule

Friesenried: Grundschule, Mittelschule

Ronsberg: Grundschule

Obergünzburg: Grundschule, Mittelschule, Realschule

Aitrang: Grundschule

Ruderatshofen: Grundschule

Biessenhofen: Grundschule

Bidingen: Grundschule

Marktoberdorf: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Don-Bosco-Förderzentrum

Stötten a.A.: Grundschule

Unterthingau: Grundschule, Mittelschule

Görisiried: Grundschule

Seeg: Grundschule

Lengenwang: Grundschule

Wald: Grundschule

Eisenberg: Grundschule

Roßhaupten: Grundschule, Mittelschule

Rieden a.F.: Grundschule

Lechbruck a.S.: Grundschule

Halblech: Grundschule

Füssen: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Schwangau: Grundschule, Gymnasium Hohenschwangau

Pfronten: Grundschule, Mittelschule

Nesselwang: Grundschule