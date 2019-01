Schnee sorgt für Chaos auf oberfränkischen Autobahnen

40 Zentimeter Neuschnee sind heute früh in drei Stunden gefallen und es schneit noch immer. Die Räum- und Streudienste sind seit gestern Abend pausenlos im Einsatz, auch das Technische Hilfswerk ist vor Ort, aber die Situation ist extrem angespannt. Etliche Unfälle haben sich ereignet, aktuell staut sich der Verkehr auf der A72 von Plauen in Richtung Hof auf etwa 15 Kilometern Länge.

Polizei musste Lkw-Fahrer wecken

Der Schneefall gestern Abend hatte am sogenannten Saaleanstieg bei Hof zu ersten Unfällen geführt, bald darauf kam der Verkehr stundenlang zum erliegen. In der Nacht löste sich der Stau zunächst auf und die Polizei musste etliche Lkw-Fahrer wecken. Doch die starken Schneefälle am frühen Morgen haben die Situation wieder verschlimmert und es gibt immer wieder Autofahrer, die versuchen zu überholen. Eine Entspannung der Lage ist derzeit nicht abzusehen.