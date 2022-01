Schnee satt: Frankenwald und Fichtelgebirge vor Ausflug-Andrang

Die Loipen sind gespurt, die Lifte laufen und auch für Schlittenfahrer sind es derzeit perfekte Bedingungen vielerorts in Oberfranken. Die Touristiker im Frankenwald und Fichtelgebirge rechnen daher für das anstehende Wochenende mit einem hohen Andrang.

Fichtelgebirge: Parkplatztickets online reservieren

Um im Fichtelgebirge längere Wartezeiten auf den Parkplätzen der Seilbahnen zu vermeiden, können ab sofort im Webshop des Ochsenkopfes Tickets kontaktlos gekauft werden und bereits zu Hause ausgedruckt werden. Der abgespeicherte QR-Code kann vor Ort, aber auch im Zugangsbereich der Seilbahnen in ein gültiges Ticket umgewandelt werden.

An allen Skiliften in der Region gelten die 2G-Regelungen. Auf den Rodelhängen an der Bleaml-Alm, am Familienland und am Lattalift liegt satt Schnee. "Das Wochenende wird sicher sehr belebt", so Andreas Munder von der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf. Ferdinand Reb vom Naturpark Fichtelgebirge geht außerdem davon aus, dass auch die kleineren Gemeinden am Rande des Fichtelgebirges jetzt noch spuren – und zwar ehrenamtlich.

Frankenwald: Flutlichtbetrieb bis 21 Uhr

Durch den Schneefall der vergangenen Tage herrschen auch im Frankenwald beste Wintersportbedingungen. Nach Angaben des "Frankenwald Tourismus" sind die Liftanlagen in Tettau und in Schwarzenbach am Wald am gesamten Wochenende geöffnet. An beiden Orten ist an den Abenden bis mindestens 21 Uhr Flutlichtbetrieb möglich. Zudem sind die Loipen in Helmbrechts, Nordhalben, Presseck, Schwarzenbach am Wald, Tettau und am Walberngrüner Gletscher gespurt. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Schneehöhen können auf der Internetseite des Frankenwaldtourismus nachgelesen werden.