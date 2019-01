Schnee: Mindestens 120 Flüge fallen aus – kein Bahn-Chaos

Der Zugverkehr in Oberbayern läuft – noch. Die Bahn kommt dank der Vorbereitung auf die Schneefälle bisher einigermaßen gut zurecht. Im Lauf des Samstags soll aber noch viel Neuschnee dazukommen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Zugfahrer sollten Verspätungen einkalkulieren.

Probleme bei S-Bahnen und Zügen zwischen Garching und Mühldorf

Am Samstagmorgen ließ sich wegen des Winterwetters auf der Südostbayernbahn zwischen Garching und Mühldorf eine Weiche zeitweise nicht mehr bewegen. Drei Züge waren erheblich verspätet. Am Vormittag fuhren die Züge auf der Strecke wieder regulär. "Insgesamt läuft der Verkehr stabil", sagte ein Sprecher der Bahn am Morgen. Kleinere Verspätungen könne es aber hie und da geben. In München kam es auf der S2 und S7 zu Verspätungen von etwa 15 Minuten.

Flughafen München: 120 Flüge fallen aus

Wegen des Wintereinbruchs sind am Flughafen München fast zehn Prozent der Flüge annulliert: Mindestens 120 der für Samstag geplanten 875 Starts und Landungen wurden abgesagt, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Sprecherin schloss nicht aus, dass die Zahl noch weiter steigt. Zudem gibt es massive Verspätungen. Mindestens 70 Flüge heben erst mit einer Verzögerung von einer Stunde oder mehr ab.

Der Winterdienst ist durchgehend im Einsatz. Immer wieder wird eine der beiden Bahnen für etwa 25 Minuten gesperrt, damit sie von Schnee und Eis befreit werden kann. Auch das Enteisen der Maschinen koste Zeit. Zudem reduziert die Flugsicherung bei schlechter Sicht die Zahl der Flüge. Bis zum Morgen waren in der Region rund um den Airport bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Staus, querstehende Lkw und verletzte Autofahrer

Das Winterwetter hat in Teilen Bayerns Autofahrer ins Rutschen gebracht. Wie das Polizeipräsidium in Rosenheim mitteilt, kam es in der vergangenen Nacht und am Vormittag zu 40 Unfällen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei in Mühldorf rät, nur wirklich dringende Autofahrten zu unternehmen – ein Tipp, der für die meisten oberbayerischen Landkreise und Städte gelten dürfte.

Skiurlauber sollten sich auf den von Süden kommenden Autobahnen A8, A93, A95 und A96 sowie auf der A99 um München vor allem am Samstagnachmittag sowie am Sonntag auf Staus einstellen.

Hinzukommen vielerorts querstehende Lastwagen, derzeit etwa auf der A94 bei Ampfing (Landkreis Mühldorf) und der A8 bei Anger (Landkreis Berchtesgadener Land). In Tüssling (Landkreis Altötting) knickten einige kleinere Bäume um und mussten von der Straße entfernt werden.

Lawinengefahr: Bergwacht und DAV mahnen zur Vernunft

Die Bergwacht und der Deutsche Alpenverein warnten vor Ski- oder Wandertouren in unsicheren Gebieten. Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau.