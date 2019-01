Schnee-Lage weiter kritisch - Seehofer schickt neue Helfer

Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Samstag und und die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Sonntag die bayerischen Schnee-Gebiete besucht hatten, kam heute auch der Bundesinnenminister: Horst Seehofer (CSU) machte sich gemeinsam mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen und besuchte Helfer und Einsatzkräfte in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg.

Seehofer dankte den Tausenden Helfern in den bayerischen Schneefallgebieten für ihren Einsatz. Die Menschen leisteten seit Tagen "Übermenschliches".

Seehofer: 230 Bundespolizisten helfen in Schnee-Gebieten

Die Bundespolizei stellt 230 Einsatzkräfte zur Unterstützung der Helfer in den tiefverschneiten Gebieten bereit. Das erklärte Seehofer bei seinem Besuch in Berchtesgaden. "Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht", sagte er.

In fünf oberbayerischen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Berchtesgadener Land gilt seit Tagen der Katastrophenfall - und der wird wohl zunächst bestehen bleiben.