Schnee: Lage entspannt sich in kommenden Tagen weiter

In der vergangenen Nacht konnten die rund 260 Menschen im Ortsteil Raiten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Eine akute Lawinengefahr und eine Bedrohung für die Bebauung im Tal gibt es laut Lawinenkommission derzeit nicht mehr. Die sogenannte Rote Zone, die nicht betreten werden darf, bleibt jedoch aufrecht erhalten.

"Aufgrund der stabilisierten Lage" wird im Landkreis Traunstein auch insgesamt der Katastrophenfall ab Mitternacht aufgehoben. Die Einsatzkräfte würden nun die reguläre Alarmbereitschaft wieder herstellen, so das Landratsamt. Lediglich etwa 60 Kräfte von THW und Bergwacht sollen am Samstag noch verbleibende Abräumarbeiten auf der Winklmoosalm erledigen.

Skigebiet am Sudelfeld wieder in Betrieb

Nach dem Lawinenabgang am Sudelfeld bei Bayrischzell am Mittwochabend ist das Skigebiet mittlerweile wieder in Betrieb und auch die Zufahrt über die Sudelfeldstraße wieder möglich.

Im Landkreis Miesbach wurde gestern Nachmittag nach elf Tagen der Katastrophenfall aufgehoben, mehr als 8.400 Einsatzkräfte waren in dieser Zeit unter anderem damit beschäftigt, Schnee von den Dächern und Straßen zu räumen. Im Landkreis Berchtesgadener Land bleibt der Katastrophenfall vorerst noch bestehen.

Bahn: Alle Regionalstrecken am Wochenende wieder befahrbar

Die Bahn kündigte an, bis zum Wochenende alle Regionalstrecken in Bayern wieder befahren zu wollen. Nur einzelne Strecken nach Österreich, etwa aus dem Allgäu oder von Mittenwald nach Tirol bleiben wegen Lawinengefahr weiterhin gesperrt.