Schnee lässt Zelte auf Weihnachtsmarkt im Allgäu einstürzen

Am Samstagabend waren die Stände für die Marktleute auf dem Weihnachtsmarkt in Hergensweiler im Landkreis Lindau fertig aufgebaut. "Dann hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag heftig geschneit", sagte der Feuerwehr-Vereinsvorsitzende Stefan Erath. Drei Zelte stürzten in der Folge ein. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf etwa 1.500 bis 2.000 Euro.

Weihnachtsmarkt in Hergensweiler startete pünktlich mit neuen Zelten

Die Zelte seien am Sonntagmorgen von seinen Feuerwehrkameraden weggeräumt worden, sagte Erath. Für die Stände konnte rechtzeitig Ersatz organisiert werden. Der Markt startete wie geplant um 10 Uhr.

Nasser Schnee war das Problem

Die Feuerwehr Hergensweiler hat den Weihnachtsmarkt "Adventsläuten" heuer zum zweiten Mal ausgerichtet. In der Nacht auf Sonntag hatte es bis in tiefere Lagen im Westallgäu geschneit. Der Schnee war nass und entsprechend schwer.