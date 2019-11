Schnee! In Teilen Oberbayerns ist schon Winter

In Inzell liegen knapp zehn Zentimeter Neuschnee

In Inzell im Landkreis Traunstein können Kinder einen locker einen Schneemann bauen: Hier, in 700 Meter Höhe, liegen knapp zehn Zentimeter pappiger Neuschnee. In Berchtesgaden sind es nach Angaben der Polizei fünf Zentimeter im Talkessel und etwa zehn Zentimeter in höheren Lagen. In Traunstein sind die Wiesen weiß, die Straßen frei.

In Rosenheim liegt nach Polizeiangaben ein Zentimeter Schnee. Für den Südosten Oberbayerns sind für Mittwoch weitere Schneefälle angesagt.

Oberland: "Schneeregen, aber Straßen frei!"

Auch im Oberland hat es in der Nacht geschneit. Wiesen und Felder sind überzuckert. "Schneeregen, aber Straßen frei!", meldete BR-Korrespondent Martin Breitkopf von seiner Fahrt ins Büro nach Murnau.