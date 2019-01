Schnee in Oberbayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

An diesen Schulen in Oberbayern fällt am Montag die Schule aus. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Teilweise bieten die Einrichtungen dennoch Betreuung für die Kinder an, falls Eltern die Info zu spät erreicht.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Seidl-Gymnasium Bad Tölz

Realschule Bad Tölz

BOS/FOS Bad Tölz

Berufsschule in Bad Tölz und Wolfratshausen

Grundschule Icking

Rainer-Marie-Rilke Gymnasium Icking

Grundschule Jachenau

Grund- und Mittelschule Dietramszell

Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach fallen alle Schulen aus. Sollten Schüler dennoch zur Schule kommen, werden sie betreut.

Landkreis Traunstein