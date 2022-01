Schnee in der Oberpfalz: 19 Unfälle, Schulbus landet im Graben

Der starke Schneefall in der Nacht auf Freitag und die Straßenglätte am Morgen hat in der Oberpfalz nach aktuellem Stand zu insgesamt 19 Verkehrsunfällen geführt. Wie ein Polizeisprecher dem BR mitteilt, waren besonders die Stadt und der Landkreis Regensburg sowie der Landkreis Cham betroffen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Auto überschlägt sich

Bei Poppenricht im Kreis Amberg-Sulzbach kam ein Auto aufgrund Glätte ins Schleudern, ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr ausweichen. Durch die Wucht des Aufpralls schlug ein Insasse mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe und wurde dadurch verletzt. In Roding im Landkreis Cham kam ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Schulkinder bleiben bei Busunfall unverletzt

Glimpflich ausgegangen ist ein Schulbusunfall: Der mit 36 Kindern besetzte Bus kam gegen 7.30 Uhr bei Grasserdorf im Landkreis Cham auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR sagte, wurden dabei weder die Kinder noch der Busfahrer verletzt. Für die Kinder war der Unfall trotzdem folgenreich: Die Bustüren ließen sich nicht mehr öffnen, sondern es mussten mit dem Nothammer Seitenfenster aufgeschlagen werden. Aus denen krabbelten die Kinder dann ins Freie. Sie wurden in ein nahegelegenes Gasthaus gebracht und dort von Notärzten und Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt. Die Schülerinnen und Schüler wurden mit einem Ersatzbus und teilweise durch hinzugerufene Eltern zur Schule gebracht.

Die Verbindungsstraße zwischen Grasserdorf und Rötz war am Vormittag zunächst gesperrt.

Lkw blieben auf A3 liegen

Zu Verkehrsbehinderungen kam es auch auf der A3 zwischen Laaber und Sinzing in Fahrtrichtung Passau. Hier blieben einige Lkw liegen, die erst später wieder ihre Fahrt fortsetzen konnten. Ein querstehender Lastwagen blockierte die B16 zwischen Wenzenbach und Bernhardswald.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatte es laut Polizeisprecher im Landkreis Regensburg einen Schneesturm gegeben: Zwischen 13 und 17 Uhr zählte die Polizei insgesamt 15 Verkehrsunfälle - hier wurde kein Mensch verletzt, es blieb bei Blechschäden.