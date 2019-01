Schnee in Bayern: Nächste Unwetterlage am Sonntag

Es komme eine sehr komplexe Wetterlage auf den Freistaat zu, kündigte der Guido Wolz, Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD), an. Massive Tiefausläufer bringen der Prognose zufolge erneut kräftigen Schneefall in den Alpenraum und den Bayerischen Wald. Im Tagesverlauf könne die Schneefallgrenze auf 1200 Meter ansteigen. Das heißt, dass es darunter regnen wird.

Gefahr wegen Schneemassen auf Dächern

Die Schneedecke wird laut Wolz durch den Regen zwar niedriger. Aber die Gefahr wegen Schneemassen auf Dächern werde ansteigen:

"Wenn es da rein regnet, wird das Gewicht noch mal erheblich zunehmen. Das könnte recht brenzlig werden." Guido Wolz, Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

In mittleren und höheren Lagen drohen zudem Schneeverwehungen. In den Alpen könnte es mancherorts 10 bis 30 Zentimeter in zwölf Stunden schneien, so Wolz.