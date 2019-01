vor 26 Minuten

Schnee in Bayern: Immer mehr Behinderungen und Staus

Schneefälle haben in Bayern zu Verkehrsbehinderungen und kilometerlangen Staus geführt. Lkw stehen quer, Autobahnen müssen in Abschnitten gesperrt werden. Am Flughafen München wurden 90 Flüge annulliert. Für den Alpenrand gilt eine Unwetterwarnung.