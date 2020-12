Schnee in Bayern: Erste Glätteunfälle in Franken

Aus dem Westen kam das Schneetreiben. Bereits am Abend erreichten die ersten Schneeflocken Teile Bayerns. Zu Beginn des Berufsverkehrs meldet die Polizei vielerorts noch eine entspannte Lage. In der Nacht gab es nun die ersten Glätteunfälle auf Bayerns Straßen.

Lkw-Unfall auf der A73 bei Hirschaid

Auf schneebedeckter Fahrbahn sind etwa auf der A73 bei Hirschaid im Landkreis Bamberg zwei Lkw-Fahrer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagt, habe ein 39-jähriger Lastwagen-Fahrer einen anderen Sattelzug überholen wollen. Dabei haben sich die beiden Fahrzeuge touchiert. Daraufhin sei der Lkw, der von dem anderen überholt worden ist, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Beide Fahrer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach Einschätzungen der Polizei ist die A73 in Richtung Nürnberg auf Höhe der Anschlussstelle Hirschaid noch bis in die Morgenstunden gesperrt.

Vereinzelt blockieren Laster den Verkehr in Unterfranken

Auch in Unterfranken ist in der Nacht auf Dienstag der erste Schnee gefallen. Wie die Einsatzzentrale Unterfranken am frühen Dienstagmorgen mitteilte, gab es in der Nacht zunächst nur wenige Unfälle aufgrund der Witterung. Ein paar Lkws hätten quergestanden und den Verkehr blockiert, zum Beispiel auf der B8 bei Kitzingen. Die wichtigen Straßen seien bereits geräumt und gestreut. Die Nebenstrecken seien noch schneebedeckt. "Das wird noch dauern, bis die alle geräumt sind", sagt ein Sprecher der Einsatzzentrale. In Würzburg sind zehn Fahrzeuge der Würzburger Straßenmeisterei unterwegs, um zu streuen und die Straßen zu räumen.

Zunächst ruhige Lage in Mittelfranken

Auf den Straßen in Westmittelfranken machte sich der Wintereinbruch über Nacht noch nicht bemerkbar. Wie die Polizei mitteilte, sind bisher noch keine größeren Unfälle aufgrund von Straßenglätte zu vermelden. Auf der B14 sei lediglich ein Fahrzeug beim Auffahren auf die Bundesstraße in Richtung Nürnberg in den Straßengraben gerutscht. Der Fahrer des Wagens wurde dabei leicht am Arm verletzt. Während in Nürnberg die Schneehöhen zwischen zwei und fünf Zentimeter gemessen wurden, fielen im Raum Ansbach über Nacht zwischen fünf und sieben Zentimeter Neuschnee. Größere Verkehrsprobleme werden seitens der Polizei erst mit dem einsetzenden Berufsverkehr erwartet.