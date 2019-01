Schnee in Bayern: Behinderungen, aber kein Chaos

Schneefälle haben am Münchner Flughafen zu Verspätungen geführt. "Einzelne Airlines sind beeinträchtigt", sagte eine Sprecherin. Fluggäste sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren. Einzelne Flüge könnten ausfallen. Bis zum Morgen waren in der Region rund um den Airport bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen. Gestern mussten 48 Flüge wegen des Winterwetters gestrichen worden.

Polizei: "Wir haben eben Winter"

Die ergiebigen Schneefälle erschweren auch den Verkehr auf den Straßen. Auf mehreren Autobahnen geht es streckenweise nur noch im Schritttempo voran. Es gab duzende Unfälle, auch mit quer stehenden Lastwagen und liegengebliebenen Fahrzeugen. In Niederbayern gab es in der Nacht acht witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Verletzt wurde demnach niemand. Seit dem frühen Morgen nehme der Verkehr aber zu und es komme zunehmend zu Behinderungen durch den Schnee. Ganz vereinzelt seien auch Bäume durch den Schnee umgefallen. "Wir haben eben Winter", so ein Polizeisprecher. Die BR-Verkehrsredaktion meldet bisher nur vereinzelte, witterungsbedingte Behinderungen und Unfälle. In vielen Teilen Bayerns sind nur wenige Zentimeter Neuschnee hinzugekommen, aber es gibt örtlich Schneeverwehungen. Im Oberland werden am Nachmittag stärkere Schneefälle erwartet.