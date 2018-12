Schnee im Bayerischer Wald: die ersten Loipen sind gespurt

Im Bayerischen Wald sind dank rund 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, die heute Nacht gefallen sind, die ersten Langlaufloipen gespurt worden. Schon gestern hatte es geschneit.

In Finsterau im Unteren Bayerischen Wald wurden deshalb schon die ersten 2,5 Kilometer präpariert - für die klassische und die Skating-Technik. Dort kann man jeden Dienstag und Donnerstag auch Flutlicht-Langlaufen.

Gespurt wurde heute auch am Bretterschachten bei Bodenmais und zwar die Sechs-Kilometer-Loipe, die Neun-Kilometer-Panorama-Loipe und die Zwölf-Kilometer-Loipe, auch für die klassische und die Skating-Technik.

Kein Liftbetrieb auf dem Arber

Bis Montag war in der Region noch alles graugrün. Für die Skigebiete liegt aber überall noch zu wenig Schnee, selbst auf dem höchsten Berg im Bayerischen Wald, am 1.456 Meter hohen Großen Arber. Dort waren es am Montag rund 15 Zentimeter an der Talstation und rund 25 Zentimeter im Gipfelbereich. Den Skibetrieb will die Arber-Bergbahn auch erst am 21. Dezember starten, sofern der Schnee liegen bleibt. Momentan ruhen alle Lifte. Seit Montag laufen die Schneekanonen.

Schneekanonen in Position

Ähnlich ist die Lage in den Skigebieten von Sankt Englmar und Mitterfirmiansreut (Lkr. Freyung-Grafenau), wo es am Montag auch zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee gab. An einigen Liften wird beschneit oder soll die nächsten Tage beschneit werden, je nach Temperatur. Die Beschneiungsteiche sind voll. Es gibt nirgends ein Wasserproblem. In Mitterfirmiansreut überlegt man dennoch, ob man schon die Schneekanonen anwerfen soll, weil es nächste Woche eventuell wieder wärmer wird. Auch am Riedlberg (Lkr. Regen) sollen die Schneekanonen heute Nacht in Betrieb gehen.

Am 22. Dezember soll es los gehen

Den Skisaisonstart planen die meisten Lifte vorsichtig für den 22. Dezember. Alle, die vom Skifahren oder dem Tourismus abhängig sind, fragen sich: wird der Schnee für die Weihnachtssaison halten? Im November hatte es in der Region schon mal geschneit, aber es war wieder alles geschmolzen. Trotzdem hofft man, dass der Winter ähnlich gut wird wie im letzten Jahr.