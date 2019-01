Schnee im Bayerischen Wald: Schulausfall und Straßensperrungen

Schneefall und die Gefahr von umstürzenden Bäumen sorgen dafür, dass derzeit mehrere wichtige Straßen im Bayerischen Wald gesperrt sind: So ist derzeit die Ruselbergstrecke zwischen Deggendorf und Bischofsmais im Landkreis Regen komplett gesperrt. Auch mehrere Kreisstraßen im Bereich der Rusel sind nicht befahbar.

Kettenpflicht für Lastwagenfahrer

Auf der B11 gilt im Bereich Hochbühl Kettenpflicht und Lastwagenfahrer sollten die B533 zwischen Hengersberg und Grafenau meiden - eine Sperre ist auch dort nicht ausgeschlossen.

Zugausfälle bei der Waldbahn

Auch per Bahn geht im Bayerischen Wald derzeit nichts - die Waldbahn hat den Betrieb auf ihrem Schienennetz eingestellt, mehrere Bäume sind bereits auf die Gleise gestürzt.

Unterricht fällt wegen Verkehrslage aus

Wegen der Verkehrslage fallen die Schulen in der Stadt Deggendorf, dem nördlichen Landkreis Deggendorf sowie in den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau heute aus. Auch in Breitenberg, Sonnen, Wegscheid und der Stadt Hauzenberg im Landkreis Passau fällt heute der Unterricht aus.

Fahrten in den Bayerischen Wald vermeiden

Die Polizei ruft Autofahrer dazu auf, Fahrten im Bayerischen Wald möglichst zu vermeiden und mahnt, dass auf gesperrten Strecken Lebensgefahr herrscht, weil Bäume und Äste unvermittelt auf die Fahrbahn stürzen können. Bis zum Mittag werde sich die Situation kaum entspannen.

Größeres Verkehrschaos Richtung Bayerischer Wald

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern sagte dem BR, es seien in der Nacht im Zuständigkeitsbereich rund zehn Verkehrsunfälle registriert worden, ein, so wörtlich, "normales Geschehen". Allerdings wurden am Abend bei einem Unfall auf der B11 bei Grafling (Lkr. Deggendorf) ein Autofahrer schwer, ein anderer leicht verletzt. Auf schneeglatter Straße hatte ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war frontal in ein entgegenkommendes Auto gerutscht.

Laut dem Polizeisprecher müsse man am Morgen in der Stadt Deggendorf wegen der Sperre mehrerer wichtiger Verbindungen in den Bayerischen Wald mit einem größeren Verkehrschaos rechnen.