Schnee im Bayerischen Wald: Leichte Entspannung in Sankt Englmar

Die Straßenlage rund um das eingeschneite Sankt Englmar im Bayerischen Wald entspannt sich deutlich. Das hat das Landratsamt Straubing-Bogen am Montagmorgen mitgeteilt. Dank des Einsatzes von Harvestern (große Baumernte-Maschinen) konnten in der Nacht umgefallene Bäume und abgeknickten Ästen von den Straßen entfernt werden. Außerdem haben die Einsatzkräfte die Bäume entlang der Straßen von der Schneelast befreit. Daher sind seit fünf Uhr morgens fünf Straßen im Landkreis wieder für den Verkehr freigegeben: Die Strecken Viechtach - Sankt Englmar - Neukirchen können wieder befahren werden. Genau wie die Straßen zwischen Neukirchen und Elisabethszell, zwischen Sankt Englmar und Perasdorf sowie zwischen Grün, Klinglbach und Rattenberg.

Gesperrt sind noch die Strecken Saulburg - Wiesenfelden und Grün - Elisabethszell. Auf der letzten Route arbeitet aktuell noch ein Harvester. Ist dieser Einsatz beendet, kann auch diese Straße wieder freigegeben werden, heißt es.

Nach wie vor gesperrt ist die Ruselbergstrecke zwischen Regen und Deggendorf. Wie beide Landratsämter mitteilen, ist sie seit dem Wochenende nicht befahrbar. Es werde aber mit Hochdruck daran gearbeitet, die bergige Strecke so bald wie möglich wieder für den verkehr freizugeben.

Schulausfälle am Montag

Trotz der Entspannung fällt der Unterricht an einigen Schulen im Landkreis aus: Betroffen sind die Schulen in St. Englmar-Perasdorf, Rattenberg, Wiesenfelden und Haibach. Auch die Kindergärten in Sankt Englmar und Haibach bleiben heute geschlossen, ebenso alle Lifte, Loipen und Wanderwege im Skigebiet rund um Sankt Englmar.

Auch im nördlichen Landkreis Deggendorf fällt laut einer Mitteilung des dortigen Landratsamts die Schule aus, ebenso in der Stadt Deggendorf – mit Ausnahme von Rettenbach. Komplette Unterrichtsausfälle gibt es in den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau. Auch im Landkreis Passau findet am Montag in allen nördlichen Gemeinden kein Unterricht statt. Es betrifft damit deutlich mehr Gemeinden als noch in der vergangenen Woche. Laut einer Sprecherin des Schulamtes Passau bleiben in folgenden Gemeinden die Schulen geschlossen: Aicha vorm Wald, Breitenberg, Büchlberg, Eging am See, Fürstenstein, Hauzenberg, Hofkirchen, Hutthurm, Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ruderting, Salzweg, Sonnen, Tiefenbach, Tittling, Thyrnau, Untergriesbach, Wegscheid, Windorf und Witzmannsberg.