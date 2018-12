Schnee im Bayerischen Wald: Die Wintersportsaison beginnt

Langsam aber sicher geht auch im Bayerischen Wald die Wintersportsaison los. Erste Loipen sind gespurt, die ersten Lifte laufen. Wenngleich das Angebot für Alpinsportler insgesamt noch etwas dünn ist, kommen sie dennoch schon auf ihre Kosten.

Kostenlose Lifte am Geiersberg

Am Geiersberg bei Hauzenberg (Lkr. Passau) zum Beispiel. Hier sind die Lifte Samstag und Sonntag von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf - und das zum Saisonauftakt kostenlos. Auch das österreichische Skigebiet Hochficht direkt hinter der Grenze startet am Samstag. Zumindest sind die Gondelbahn, ein Sessellift und das Kinderland geöffnet. Bei einer Schneehöhe von 30 bis 40 Zentimetern herrschen traumhafte Bedingungen, so eine Sprecherin des Skigebietes. Die Mischung aus dem ersten Naturschnee und Kunstschnee sorge für perfekte Bedingungen.

Andere Skigebiete folgen - Gutes Angebot für Langläufer

Die anderen größeren Skigebiete im Bayerischen Wald, wie zum Beispiel am Arber (Lkr. Regen) und das Skizentrum Mitterdorf (Lkr. Freyung-Grafenau) haben den nächsten Freitag (21.12.) als Saisonstart angepeilt.

Langläufer haben aktuell schon mehr Möglichkeiten als die "Alpinen". Im Aktivzentrum Bodenmais (Lkr. Regen) sind die ersten Rundkurse gespurt.

"Wir haben hier am Bretterschachten 30 bis 40 Zentimeter wunderbaren Pulverschnee. Die Loipen sind gut in Schuss. Sowohl die klassischen Langläufer als auch die Skater kommen auf ihre Kosten.“ Sprecherin des Tourismusbüros Bodenmais

Drei Strecken (6, 9 und 12 km) sind gespurt. Auch die Verbindung zur Auerhahnloipe ist hergestellt. Genug Schnee für den Langlaufsport liegt auch schon am Haidel in Grainet (Lkr. Freyung-Grafenau). Die Schneedecke ist hier 25 bis 50 Zentimeter dick.