Schnee im Allgäu: Ehepaar von Lawine verschüttet

Bislang sind die Allgäuer mit dem Schrecken davongekommen: Ein Ehepaar, das am Sonntag am Tegelberg bei Schwangau von einer Lawine verschüttet worden war, wurde nur leicht verletzt. Beim Einsturz eines Scheunendaches in Ödwang kam niemand zu Schaden. Die Straßenverhältnisse normalisieren sich unterdessen. Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz. Laut Polizei Kempten war es in der Nacht zum Montag auf den Straßen weitgehend ruhig geblieben.

Dach einer Scheune eingestürzt

Beim Einsturz des Scheunendaches in Ödwang im Ostallgäu wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings fiel der Strom in dem Ort in der Gemeinde Osterzell aus, weil ein Strommast auf die Tenne stürzte.

Tegelberg: Ehepaar von Lawine verschüttet

In den Allgäuer Bergen gilt derzeit die Lawinenwarnstufe 3, die Gefahr von Lawinen ist also erheblich. Eine erste Lawine ging am Sonntag am Tegelberg bei Schwangau ab. Die Lawine hatte eine 56-Jährige aus Kempten und ihren 52 Jahre alten Ehemann erfasst. Die beiden konnten sich selbst befreien und wurden nur leicht verletzt.

Große Schneelast auf den Bäumen

In den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu sind einige Wanderwege wegen Lawinengefahr vorsorglich gesperrt. Im Oberallgäu rund um Oberstdorf musste die Feuerwehr einzelne Bäume entlang der Fahrbahnen und Gleisstrecken schneiden, weil Äste unter der Last des Neuschnees abzubrechen drohten.