Schnee hat Oberbayern fest im Griff

Der Winter hat das südliche Oberbayern weiter fest im Griff. Probleme macht etwa die schwere Schneelast auf den Bäumen - diese drohen umzustürzen. An der Autobahn A8 bei Neukirchen wurde deshalb ein Hubschrauber zum Schneeräumer umfunktioniert: Mit den Rotorblättern hat er so viel Wind erzeugt, dass es den Schnee von den Bäumen gefegt hat. Im Landkreis Weilheim-Schongau stehen dagegen Dutzende Bäume schon so schief, dass sie jetzt gefällt werden müssen. Die B2 bleibt darum zwischen Pähl und Traubing bis zum späten Nachmittag gesperrt. Bereits umgeknickte Bäume blockieren unter anderem die Zufahrten in die Jachenau, den Ort am Walchensee. Er ist von der Außenwelt abgeschnitten.

Jachenau: Medizinische Versorgung ist gesichert

Aber: Der Dorfladen sei voll, und die medizinische Versorgung gesichert, beruhigt Bürgermeister Georg Riesch. Im südöstlichen Oberbayern sind ebenfalls viele Straßen gesperrt, wegen umgestürzter Bäume und Lawinengefahr. Bei der Bahn geht nichts auf den Strecken Bad Reichenhall - Berchtesgaden und Mittenwald - Scharnitz. Schlechte Nachrichten für Wintersportler: wegen der Gefahren durch Schneebruch ist der Skibetrieb auf der Zugspitze, am Brauneck, am Sudelfeld und am Spitzingsee teilweise eingestellt worden - wie lange, hängt von der weiteren Wetterentwicklung ab.

Wellenbad Penzberg geschlossen

Auch die Schneelast auf den Dächern ist weiterhin hoch. In Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau macht das Wellenbad vorübergehend zu. Das haben die Stadtwerke Penzberg auf ihrer Homepage mitgeteilt. Demnach bleibt das Bad aus Sicherheitsgründen bis einschließlich kommenden Sonntag geschlossen. Dann werde im Lauf des Sonntags entschieden, ob und wann das Bad wieder für Gäste geöffnet wird.

Auch Straßen im Landkreis Traunstein gesperrt

Autofahrer müssen sich zwischen Traunstein und Inzell auf Behinderungen und einen langen Umweg über Ruhpolding einstellen: Ab 15 Uhr wird nach Auskunft der Bayernwerk AG die B306 bei Siegsdorf für voraussichtlich mindestens sieben Stunden gesperrt. Dort wird dann das zweite der gestern gerissenen Strom-Leiterseile ersetzt. Erneute Stromausfälle sind dem Unternehmen zufolge nicht zu erwarten. Nach den heftigen Schneefällen in der Region hatte die Eislast die beiden Leiterseile zwischen zwei Masten der 110-Kilovolt-Hochspannungstrasse zu Boden gerissen, über eine Strecke von mehreren hundert Metern. Stundenlange Stromausfälle in mehreren tausend Haushalten in Siegsdorf, Grabenstätt und Ruhpolding waren die Folge. Das erste der beiden gerissenen Leiterseile konnte bereits gestern Abend repariert werden.