Schnee führt zu Zugausfällen und Verkehrsunfällen in Schwaben

Bahnfahrer müssen nach wie vor in ganz Schwaben mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, vor allem im Allgäu. Zwischen Immenstadt und Oberstdorf fahren derzeit keine Züge mehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind mehrere Bäume auf die Gleise gestürzt. Außerdem behindere massiver Schneefall die Züge. Wegen der Wetterverhältnisse kann derzeit auch kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Regionalzüge von Kempten nach Pfronten-Steinach fallen aus

Auch Zugverbindungen von Kempten nach Pfronten-Steinach fallen laut DB Regio derzeit ganz aus. Auf der Strecke von Kempten bis Pfronten-Steinach fahren Busse.

Kleinwalsertal: zwei Straßen gesperrt

Auch auf vielen Straßen gibt es wetterbedingte Probleme. In Mittelberg im Kleinwalstertal sind ab sofort zwei Straßen wegen der anhaltenden Schneefälle und der Lawinengefahr gesperrt. Das teilte Bürgermeister Andi Haid mit. Betroffen ist zum einen die Wildentalstraße in Richtung Höfle ab der Schwandbrücke und die Landesstraße L 201 Richtung Baad ab dem Bauhof. Wie lange die Straßen gesperrt bleiben, steht noch nicht fest.

Verkehrslage rund um Augsburg hat sich beruhigt

Die A8 in Fahrtrichtung München ist wieder frei und auch auf den Bundestraßen B2 und B17 fließt der Verkehr wieder. Auch der öffentliche Nahverkehr in Augsburg läuft wieder.

Unfall mit Linienbus in Gessertshausen

Auf schneeglatter Straße geriet heute früh ein 32-jähriger Autofahrer in Gessertshausen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Linienbus. Der Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Busses und die 25 erwachsenen Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Die Passagiere konnten ihre Fahrt in einem Anschlussbus fortsetzen. Am PKW entstand Totalschaden.

Mehrere Unfälle in Dillingen

Kurz aber recht heftig hat es im Raum Dillingen heute Morgen gegen halb sieben geschneit – acht Rutschunfälle haben sich infolgedessen laut Polizei ereignet. Besonders zwischen Dillingen und Höchstädt ist die B16 spiegelglatt gewesen, LKW hatten dort schon bei kleinsten Steigungen Probleme. Der Schnee sei erst angetaut und dann wieder festgefroren, so eine Sprecherin der Polizei Dillingen. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt.

Schulbus bleibt im Schnee stecken - Eltern melden Kinder als vermisst

Gestern Nachmittag ist auf dem Weg vom Unterricht nach Hause ein Schulbus im Schnee stecken geblieben. Wie die Polizei heute mitteilte, haben besorgte Väter und Mütter bei der Polizei angerufen, weil vier Kinder nicht nach Hause gekommen sind. Nach einer Viertelstunde konnte eine Streife aber bereits Entwarnung geben, der Bus, der die Kinder transportieren sollte, war wegen des Schnees steckengeblieben und konnte die Fahrt erst mit Verspätung fortsetzen. Die Kinder sind laut Polizei aber dann schon bald wohlbehalten bei ihren Eltern eingetroffen.