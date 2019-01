Schnee: Flüge und Züge in Oberbayern kaum beeinträchtigt

Der Zugverkehr in Oberbayern läuft – noch. Im Lauf des Samstags soll noch viel Neuschnee dazukommen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Zugfahrer sollten Verspätungen einkalkulieren.

Probleme bei S-Bahnen und Zügen zwischen Garching und Mühldorf

Am Samstagmorgen ließ sich wegen des Winterwetters auf der Südostbayernbahn zwischen Garching und Mühldorf eine Weiche zeitweise nicht mehr bewegen. Drei Züge waren erheblich verspätet. Am Vormittag fuhren die Züge auf der Strecke wieder regulär. "Insgesamt läuft der Verkehr stabil", sagte ein Sprecher der Bahn am Morgen. Kleinere Verspätungen könne es aber hie und da geben. In München kam es auf der S2 und S7 zu Verspätungen von etwa 15 Minuten.

Verspätete Flüge am Münchner Flughafen

Auch am Münchner Flughafen haben heftige Schneefälle zu Verspätungen geführt. "Einzelne Airlines sind beeinträchtigt", sagte eine Sprecherin am Morgen. Fluggäste sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren. Einzelne Flüge könnten ausfallen. Bis zum Morgen waren in der Region rund um den Airport bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Blechschäden und verletzte Autofahrer wegen Glätte

Das Winterwetter hat in Teilen Bayerns Autofahrer ins Rutschen gebracht. "Wir haben bisher rund 25 Unfälle wegen glatter Straßen", sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd am Samstagmorgen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Skiurlauber sollten sich auf den von Süden kommenden Autobahnen A8, A93, A95 und A96 sowie auf der A99 um München vor allem am Samstagnachmittag sowie am Sonntag auf Staus einstellen.

Lawinengefahr: Bergwacht und DAV mahnen zur Vernunft

Die Bergwacht und der Deutsche Alpenverein warnten vor Ski- oder Wandertouren in unsicheren Gebieten. Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau.