Schnee: Diese Straßen und Bahnlinien sind in Bayern gesperrt

Alle aktuellen Informationen zur Lage auf Straßen und Schienen finden Sie hier (Verkehr) und hier (Wetter). An dieser Stelle haben wir nun zudem die wichtigsten Informationen im Überblick für Sie zusammengefasst.

Alpenraum: Sperrung wichtiger Straßen und Skigebietszufahrten

Fernpass vom Allgäu in die Tiroler Alpen; Sperre bis mindestens Dienstag, den 15. Januar (18 Uhr).

B307 Gmund - Vorderriß; zwischen Wildbadkreuth und Grenzübergang Aachenpass Sperrung in beide Richtungen wegen Lawinengefahr.

B307 Bayrischzell - Tatzelwurm; zwischen Bayrischzell und Unterem Sudelfeld ist die Strecke wegen Gefahr auf Schneebruch in beide Richtungen gesperrt.

Staatsstraße Bayrischzell - Landl; zwischen Bayrischzell und Grenzübergang Bayrischzell in beiden Richtungen Sperre wegen Schneebruch.

B307 Kössen - Marquardstein; zwischen Grenzübergang Schleching und Schleching herrscht Lawinengefahr. Die Strecke ist in beiden Richtungen gesperrt.

BGL 14 Ramsau und Hintersee; Sperrung in beide Richtungen wegen schneebedeckter Fahrbahn bis mindestens Sonntag, den 13. Januar (0 Uhr).

MB 6 Schaftlach - Piesenkam; Sperrung in beide Richtungen, wegen Gefahr durch Schneebruch.

OA 5 Weidach - B19; Sperrung in beide Richtungen, wegen Gefahr durch Schneebruch bis Montag, den 14. Januar (8 Uhr).

St2077 Neuhaus - Spitzingsee; zwischen Aurachstraße und Spitzingsee in beiden Richtungen gesperrt, Gefahr durch Lawinen.

ST2093 Aschau - Sachrang; die Straße wird am Samstagabend (12.1.) zwischen 19 und 20 Uhr kurzzeitig für den Verkehr freigegeben. Ab Sonntagmorgen (7.30 Uhr) ist die Staatsstraße dann erneut gesperrt.

Bayerischer Wald: Lifte und Pisten am Großen Arber gesperrt

Im Bayerischen Wald wird ebenfalls mit großen Mengen an Neuschnee gerechnet. Alle Lifte und Pisten am Großen Arber sind am Sonntag gesperrt. Grund dafür sind auch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten.

Staatsstraßen zum Großen Arber; Staatsstraße von Lohberg zum Arber und die Staatsstraße von Arrach über das Eck nach Arnbruck sind ab Samstagabend (18 Uhr) gesperrt.

St2055 Kempten - Kaufbeuren; zwischen Abzweig nach Bocksberg und Untrasried in beiden Richtungen wegen Schneebruch gesperrt bis Mittwoch, den 16. Januar (8 Uhr).