10.01.2019, 12:44 Uhr

Schnee-Chaos in Oberfranken: Situation auf A72 entspannt sich

Auf der A72 in Hochfranken hat sich die Situation inzwischen entspannt. Nach dem Chaos in der Nacht und am Morgen läuft der Verkehr wieder. Allerdings schneit es weiter und es kommt zu Schneeverwehungen auf der Autobahn und auf den Nebenstrecken.