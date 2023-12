Schnee-Chaos in Bayern in der Ticker-Nachlese vom 3. Dezember

Alle Nachrichten zum Schnee-Chaos in Bayern vom Sonntag, 3. Dezember:

19.56 Uhr: Entspannung auch im bayerischen Oberland

Die Schneesituation im Bayerischen Oberland hat sich am Sonntag im Laufe des Tages weitgehend entspannt. Allein die Bahn-Sperren für den Montag beschäftigen Pendler und Schüler gleichermaßen. Im Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen gab es am Nachmittag Entwarnung für die Straßenverbindungen in die Jachenau und nach Fall und Vorderriß. Sie Straßen wurden wieder freigegeben, nachdem ein Polizeihubschrauber mit dem sogenannten Down-Washing Bäume vom Neuschnee mit Hilfe des Windes der Rotorblätter befreit hatte. Einzig die Verbindung von Lenggries-Hohenwiesen bis zum Sylvenstein-Speicher auf der Bundesstraße 13 bleibt auch am Montag aus Sicherheitsgründen gesperrt, teilt das Landratsamt mit.

19.23 Uhr: ÖPNV in München läuft langsam wieder normal

In der bayerischen Landeshauptstadt normalisiert sich der ÖPNV langsam wieder. Vom Münchner Hauptbahnhof fuhr ein erster ICE Richtung Hamburg, aus Stuttgart startete ein Zug nach München. In der Landeshauptstadt selbst fahren die Busse auf allen Linien wieder im Regelbetrieb, es kommt aber aufgrund der Straßenverhältnisse zu Verspätungen. Der teilweise eingeschränkte U-Bahn-Verkehr dürfte wohl im Tagesverlauf zum Fahrplan zurückkehren, die Straßenbahnen fahren jedoch vorerst nicht.

18.21 Uhr: Schienen südlich von München noch nicht frei

Nach dem massiven Wintereinbruch in Südbayern müssen Fahrgäste auch am Montag mit großen Einschränkungen im Zugverkehr rechnen. Nach aktuellem Stand wird sich die Lage auf den Gleisen insbesondere im Regionalverkehr erst in den nächsten Tagen verbessern. Insbesondere südlich von München fallen auch am Montag größtenteils die Züge aus – so zum Beispiel zwischen München, Weilheim und dem Garmischer Raum (Werdenfelsbahn). Auch zwischen München und Salzburg/Innsbruck sowie zwischen München und Lindau/Oberstdorf werden noch keine Züge fahren können. Kein Zugverkehr findet zudem im Dieselnetz Ulm, beim Donau-Isar-Express (RE3) sowie zwischen Freising und Landshut (RB33) und beim Vorortverkehr Buchloe (RB74) statt. Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Strecken lässt sich laut Bahn leider kein verlässliches Busersatzangebot bereitstellen.

Auch bei der S-Bahn München wird es am Montag weiterhin zu großen Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Mittlerweile ist eine erste Strecke im Außenbereich wieder befahrbar. So kann die S8 zwischen Westkreuz und Flughafen wieder regulär verkehren. Auf der Stammstrecke sind bereits seit Samstag wieder S-Bahnen unterwegs, dort besteht derzeit ein Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt.

18:00 Uhr: Verkehrschaos wegen Schnee auch in Großbritannien

Ungewöhnlich starker Schneefall hat auch im Nordwesten Englands am Wochenende zu Chaos auf den Straßen und Stromausfall geführt. Die Polizei in der Grafschaft Cumbria hatte am Samstagabend deswegen einen Ausnahmezustand erklärt. Autofahrer wurden aus steckengebliebenen Fahrzeugen geholt. Tausende waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Menschen in Cumbria wurden aufgerufen, von unnötigen Reisen abzusehen. Besucher wurden gebeten, nicht anzureisen. Auch in anderen Teilen Großbritanniens hatte heftiger Schneefall Verkehrsbehinderungen zur Folge. So stellte der Flughafen in Glasgow seinen Flugbetrieb am Samstag zeitweise komplett ein.

16.56 Uhr: Lage rund um Rosenheim beruhigt sich zunehmend

Im Raum Rosenheim hat sich die Lage nach den heftigen Schneefällen am Sonntag deutlich beruhigt. Das bestätigt Rosenheims Stadtbrandrat Hans Meyrl im Gespräch mit dem BR. Verletzt worden ist laut Meyrl niemand, allerdings kam es teils zu erheblichen Schäden an Gebäuden, wenn etwa Bäume oder Äste auf Häuser gefallen sind. Die Integrierte Leitstelle Rosenheim registrierte von Freitag bis Sonntag über 600 Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze in ihrem Bereich, zu dem Stadt und Landkreis Rosenheim sowie der Landkreis Miesbach gehören.

16.53 Uhr: Züge der Bayerischen Regiobahn stehen weiter still

Die Züge der Bayerischen Regiobahn werden auch am Montag nicht fahren. Das teilte die BRB am Abend mit. Nach Angaben der DB Netz AG, die für die Infrastruktur zuständig ist, ist mit einer Betriebsaufnahme im Netz Chiemgau-Inntal erst frühestens im Laufe des Dienstags zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

16.15 Uhr: Große Rettungsaktionen nach zwei Lawinenabgängen in Österreich

In Österreich sind nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende zwei Lawinenabgänge gemeldet worden. Bei Obertauern im Bundesland Salzburg war im Bereich der Seekarspitze eine Rettungsaktion gestartet worden, nachdem zuerst von zwei verschütteten Personen die Rede war. An der Suchaktion der Bergrettung mit 22 Mann waren auch Hubschrauber und eine Hundestaffel beteiligt. Nach mehreren Stunden wurde die Suche abgebrochen. Die Vermisstenmeldungen hätten sich nicht bestätigt, es gebe auch keine Anzeichen auf Verschüttete, berichtete die Salzburger Bergrettung.

In Kärnten löste sich am Sonntag im Skigebiet Mölltaler Gletscher eine Lawine. Eine vom Schnee verschüttete Person ist der Flugrettung zufolge geborgen und versorgt worden. Nach einer weiteren Person wurde noch gesucht.

15.30 Uhr: Schul-Einschränkungen in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Starnberg

Bislang sind wegen des vielen Schnees für Montag in zwei bayerischen Landkreisen Einschränkungen im Schulbetrieb gemeldet: Das Staatliche Schulamt Mühldorf am Inn hat entschieden, den Präsenzunterricht an den öffentlichen Schulen im Landkreis Mühldorf am Inn durch Distanzunterricht zu ersetzen. Auch im Landkreis Starnberg sollen die Schulhäuser geschlossen bleiben. Ob noch weitere Landkreise hinzukommen, ist derzeit unklar. Aktuelle Informationen zu Unterrichtsausfällen finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums hier.

15.08 Uhr: Schneelast drückt Flugzeug am Münchner Flughafen nieder

Die schweren Schneemassen haben gestern am Flughafen München ein geparktes Flugzeug "in die Knie gezwungen". Die Last auf dem Leitwerk habe den Geschäftsflieger hinten nach unten gedrückt, so dass der Bug nach oben ragte. Das teilte ein Flughafen-Sprecher auf BR-Nachfrage mit. Die Feuerwehr haben die Maschine vom Schnee befreit und wieder "gescheit hingestellt". Niemand sei zu Schaden gekommen.