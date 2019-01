Schnee: Bayerische Staatsforsten warnen vor Waldgängen

Am höchsten sei das Risiko unter anderem im Bayerischen Wald, wie es in der Pressemitteilung heißt. Waldbesuche sollten unbedingt vermieden werden. "Derzeit herrscht eine weiße Gefahr im Wald. Bäume können unmittelbar und ohne Vorwarnung unter der Schneelast umkippen oder zusammenbrechen", so der Sprecher der Bayerischen Staatsforsten Philipp Bahnmüller.

Selbst Förster bleiben fern

Diese Gefahr bestehe auch bei gesunden und stabilen Bäumen, die dem Schneegewicht nicht mehr standhalten können. Aus diesem Grund haben die Bayerischen Staatsforsten in den betroffenen Gebieten die Arbeit im Wald eingestellt und selbst die Försterinnen und Förster des Waldunternehmens vermeiden Waldgänge.