Schnecken als tierische Therapiehelfer am BKH Passau

Klinik erhofft sich sinnstiftende Erfahrung

Für viele Patientinnen und Patienten ist die Arbeit mit Riesenschnecken etwas völlig Neues: Die Begegnung mit den tierischen Mitbewohnern soll das Interesse an einem bisher unbekannten Thema wecken und motivieren, sich mit dem Neuartigen zu beschäftigen. Schnecken können unter entsprechend geschaffenen Bedingungen lebenslang Schäden am Haus selbst reparieren und zeige damit deutlich auf, dass jeder etwas zu seinem eigenen Wohl beitragen könne. Eine lehrreiche, sinnstiftende Erfahrung für die Patientinnen und Patienten, so hofft die Klinik.

Außerdem benötigen die Riesenschnecken wenig Platz, keine Grünflächen im Freien und nur wenig Aufwand von Pflegefachkräften und Therapeuten - was auch für diese Tierart gesprochen habe.

Positives Fazit für den Therpieeinsatz der Schnecken

Die Projektarbeit steht kurz vor dem Abschluss. Heidi, Fred und Bert werden aber dauerhaft im Bezirkskrankenhaus Passau verbleiben. Ein erstes Fazit vor Projektabschluss fällt durchwegs positiv aus: Die Achatschnecken erweisen sich als Bereicherung und Bindeglieder, sind pflegeleicht und fördern die Kommunikation sowie die soziale Interaktion, so die Verantwortlichen.

Achatschnecken sollen im BKH bleiben

Achatschnecken sind afrikanische Riesenschnecken, die von einem speziellen Züchter stammen. Die Tiere seien ganz eigene Individuen, die sich auch farblich unterscheiden, so das Krankenhaus. Die drei Riesenschnecken leben in einem Terrarium mit Sicherheitsglas auf dem Gelände der Klinik.