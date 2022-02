Schnapszahl-Datum macht Heiraten im Februar attraktiv

Wer sich online den Belegungsplan des Standesamtes für Trautermine anschaut, dem fallen zwei Daten besonders auf. Zwei Termin sind bis April komplett ausgebucht und rot markiert: der heutige 2.2.22 und der 22.2.22 in drei Wochen. Brautpaare mussten schnell sein, um sich die begehrten Schnapszahl-Termine zu sichern – in Würzburg waren sie bereits im September ausgebucht. An gewöhnlichen Wochentagen im Winter wird dagegen kaum geheiratet.

Unterfränkische Standesämter ändern Öffnungszeiten

"Die Anfrage war sehr hoch, wir sind mit acht Terminen ausgebucht", sagt Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt Würzburg. Die Besonderheit sei, dass das Standesamt eigens für dieses besondere Datum am Mittwoch traut, eigentlich finden Eheschließungen hier von Donnerstag bis Samstag statt.

Auch das Standesamt in Schweinfurt reagiert mit veränderten Öffnungszeiten, hier heiraten heute sechs Paare, am 22. sind es sieben. In Aschaffenburg lassen sich heute vier Brautpaare trauen, am 22. dann zehn. Auch hier sind Winterhochzeiten unter der Woche sonst sehr selten. Im Normalfall sei in den Februarwochen "die Nachfrage nach Trauterminen bei null", sagt Mailin Seidel, die Pressesprecherin der Stadt Aschaffenburg.

Letzten freien Termin am Standesamt gesichert

Den letzten der begehrten Trautermine in Würzburg haben sich Jasmin und Erik im vergangenen September gesichert. Das Paar aus Würzburg ist seit 13 Jahren zusammen und hat sich im vergangenen Sommer im Albanien-Urlaub verlobt. "Wir haben uns dann Gedanken gemacht, was für ein schöner Termin denn nächstes Jahr anstehen könnte und sind schnell auf den 2.2.2022 gekommen", erzählt die 28-jährige Jasmin. "Dann haben wir beim Standesamt angefragt und es war tatsächlich genau noch ein Termin frei am 2.2. – und den haben wir uns dann ganz schnell geholt."

Schnapszahl als Gedächtnisstütze für den Ehemann

Die Freude bei dem Paar war groß. Besonders einen Vorteil habe das Datum, sagt der 30-jährige Erik lachend: "Natürlich kann auch ich mir als Mann den auf ewig gut merken." Außerdem sehe so eine Schnapszahl mit lauter Zweien einfach schön aus. Dafür nimmt das Paar auch gerne eine Winterhochzeit in Kauf, eine größere freie Trauung findet zusätzlich im Sommer statt.

"Wir verbinden so das Schönste aus zwei Jahreszeiten", sagt Jasmin. Am meisten freue sie sich auf die Gesichter der Eltern sowie dass eine Trauung im kleinen Kreis trotz Corona möglich ist. Und auf die Gewissheit, dass sie für immer so einen besonderen Hochzeitstag haben werden.