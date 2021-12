Schnaps vergessen: Betrunkener bedroht Busfahrer mit Messer

Im Regensburger Stadtwesten hat am Freitagabend ein bislang unbekannter Mann einen Busfahrer mit einem Messer bedroht. Der Grund: Der 30 bis 35 Jahre alte Betrunkene hatte an der Haltestelle, an der er eingestiegen war, eine Schnapsflasche stehenlassen, so die Polizei. Mit dem vorgehaltenen Messer wollte er den Busfahrer zwingen, sofort anzuhalten.

Polizei sucht Zeugen

Als der Bus stoppte, flüchtete der Mann, der eine schwarze Jacke, eine schwarze FFP-2-Maske und einen schwarzen Rucksack trug.

Verletzt wurde niemand, allerdings ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Nötigung und bittet Zeugen sich zu melden. Im Bus saßen auch einige andere Fahrgäste, die an der Haltestelle Prüfening ausstiegen.