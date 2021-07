Schnappschildkröte Lotti bekommt ein Denkmal in Irsee

Bild

Ob es sie jemals gegeben hat, ist bis heute unklar. Jedenfalls hat Schnappschildkröte Lotti im August 2013 das kleine Dorf Irsee im Ostallgäu in ganz Deutschland berühmt gemacht. Am Oggenrieder Weiher erinnert jetzt ein Denkmal an sie.

© BR/Johannes Hofelich

