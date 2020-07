Schnaittacher Doppelmord: Urteil gegen Ehefrau wird geprüft

Im Dezember 2017 erschlug Ingo P. seine Mutter und seinen Vater mit einem Zimmermannshammer. Die Leichen betonierten er und seine damalige Freundin Stephanie P. neben der Garage seines Elternhauses in Schnaittach (Lkr. Nürnberger Land) ein. Ende Dezember 2017 meldete das Paar die Eltern als vermisst, einen Tag später heirateten sie. Für diese Tat wurden Ingo und Stephanie P. vor einem Jahr zu einer lebenslangen Freiheitstrafe verurteilt.

BGH: Möglicher Strafmilderungsgrund wurde nicht beachtet

Die Verteidiger von Stephanie P. legten jedoch Rechtsmittel ein. Der Bundesgerichtshof überprüfte das Urteil und verwies das Verfahren in Teilen ans Landgericht Nürnberg-Fürth zurück. Die obersten Richter in Karlsruhe sahen im Urteil gegen Stephanie P. einen Wertungsfehler. Aus Sicht des BGH hätte auf einen möglichen Strafmilderungsgrund eingegangen werden müssen, so Gerichtssprecher Friedrich Weitner.

Schuldspruch gegen Stephanie P. wegen Anstiftung zum Mord bleibt bestehen

Im neuen Verfahren geht es also ausschließlich um das Strafmaß bei Stephanie P. Der Schuldspruch gegen sie bleibt hingegen bestehen. Stephanie P. war wegen Anstiftung zum zweifachen Mord verurteilt worden, ihr Ehemann Ingo P. wegen zweifachen Mordes. Aus der lebenslangen Freiheitsstrafe für Stephanie P. könnte nun eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe werden. Die Revision ihres Ehemannes hatte hingegen keinen Erfolg, sein Urteil ist rechtskräftig.

Für den neuen Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.