Schnaittacher Doppelmord: Stephanie P. legt Revision ein

Schon einmal hatte Stephanie P. für den Doppelmord von Schnaittach eine lebenslange Freiheitsstrafe kassiert, und schon einmal war sie gegen das Urteil in Revision gegangen – erfolgreich. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwies den Prozess in Teilen an das Landgericht Nürnberg-Fürth zurück. Nach Ansicht der BGH-Richter gab es einen Wertungsfehler im Urteil gegen die 24-Jährige. Am Montag (27.07.20) hatte das Landgericht dann die lebenslange Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zum Mord an ihren Schwiegereltern in spe bestätigt. In dem neu aufgerollten Prozess ging es nur um die Höhe des Strafmaßes.

Angeklagte will sich nicht mit lebenslanger Freiheitsstrafe abfinden

Die Angeklagte Stephanie P. will die lebenslange Freiheitsstrafe nicht akzeptieren. Ihre beiden Verteidiger hätten Revision eingelegt, sagte ein Gerichtssprecher. Ihr Mann Ingo P. sitzt wegen Mordes schon lebenslang in Haft. Seine Revision gegen das Urteil hatte keinen Erfolg.

Eltern erschlagen und eingemauert

Der Doppelmord von Schnaittach (Lkr. Nürnberger Land) hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Informatiker Ingo P. hatte im Dezember 2017 seine Eltern in Schnaittach mit einem Zimmermannshammer erschlagen und die Leichen in der Garage des Elternhauses eingemauert. Nach Auffassung des Gerichts stiftete ihn seine damalige Verlobte Stephanie P. zu der Tat an. Auch beim Einmauern der Leichen habe sie geholfen. Kurz danach meldeten beide die Toten als vermisst und heirateten.