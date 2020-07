Schnaittacher Doppelmord: Plädoyers im Revisionsprozess

Im vergangenen Jahr hatte das Gericht das Ehepaar Ingo und Stephanie P. zu lebenslanger Haft für den Mord an den Eltern des Mannes verurteilt. Die Frau hatte daraufhin Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Dieser hatte das Verfahren dann in Teilen nach Nürnberg zurückverwiesen. Die obersten Richter in Karlsruhe sahen im Urteil von Stephanie P. einen Wertungsfehler. Aus Sicht des Bundesgerichtshofs hätte auf einen möglichen Strafmilderungsgrund eingegangen werden müssen.

Schuldspruch bleibt bestandskräftig

Im aktuellen Verfahren in Nürnberg geht es nun ausschließlich um das Strafmaß bei Stephanie P., der Schuldspruch ist bestandskräftig. In dem Prozess um den Doppelmord von Schnaittach waren vor einem Jahr Stephanie und Ingo P. zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Eheleute haben die Eltern des Mannes ermordet und neben der Garage eingemauert, so das Gericht. Nach derzeitigem Stand könnte das Urteil im Revisionsverfahren am kommenden Montag, den 27. Juli, fallen.