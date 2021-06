Schmutziges Erbe: Verunreinigtes Grundwasser im Illertal

Gundula und Friedrich Fischer haben seit gut 30 Jahren einen großen Gemüsegarten vor ihrem Haus mitten in Senden. Das Wasser nehmen sie häufig aus ihrem Gartenbrunnen, der von Grundwasser gespeist wird. Dabei wussten sie lange nicht, dass sie außer dem normalen Wasser noch etwas Unsichtbares über Tomaten, Zucchini und Salat gießen.

Halogenierte Kohlenwasserstoffe in Uhrenfabrik ausgetreten

Denn: Das Grundwasser, das auch den Brunnen von Familie Fischer speist, ist in Teilen der Stadt Senden immer noch mit Lösungsmittelrückständen belastet, sogenannten LHKW. Das heißt: "Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe". Die sind vor allem in den 1960er und 1970er Jahren durch eine alte Uhrenfabrik ins Grundwasser gekommen. Die Fabrik gibt es heute nicht mehr, aber einige Gebäude stehen heute noch, teilweise sind wieder Unternehmen dort untergebracht.

Lösungsmittel im Grundwasser

Ursprungsort der Verschmutzung war die sogenannte "Blaue Halle", erklärt Gerhard Wieser, der beim Landratsamt Neu-Ulm für Wasserrecht und Bodenschutz zuständig ist. "Da standen eben die Entfettungsbäder, wo die Uhrenteile entfettet wurden, um sie anschließend galvanisieren zu können. Und dabei sind die Lösemittel ausgetreten", so Wieser. Seit 1990, als der Schaden im Grundwasser öffentlich wurde, beschäftigt sich das Landratsamt mit dem Problem. Durch das Auspumpen und Reinigen von Grundwasser sind die Werte schon niedriger geworden. Aber: Das Gelände wäre viel zu groß, um es komplett auszuheben und so den Umweltschaden zu beseitigen, sagt Wieser.

Die Uhrenfabrik war jedoch nicht das einzige Unternehmen, das zu dieser Zeit das Grundwasser belastet hat. Weiter südlich, in Bellenberg, hat eine Großreinigung ebenfalls zur Verunreinigung des Grundwassers beigetragen. Im Bereich Bellenberg sind die gemessenen Werte allerdings deutlich niedriger als in Senden.

Vorsicht: Nicht trinken, baden, gießen oder waschen

Das Landratsamt Neu-Ulm rät Gartenbesitzern aus den betroffenen Gebieten zur Vorsicht: So sollte das Grundwasser aus Haus- oder Gartenbrunnen nicht als Trinkwasser verwendet werden. Denn theoretisch können die Rückstände krebserregend sein. Obwohl Halogen-Kohlenwasserstoffe an der Luft rasch verdunsten, empfiehlt die Behörde, vorsorglich Gemüse- oder Obstpflanzen in der Zeit vor der Ernte nicht mit dem belasteten Brunnenwasser zu gießen. Gemüse, Obst oder Salat sollten auch nicht mit Brunnenwasser, sondern nur mit dem Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung gesäubert werden. Weiter rät das Landratsamt, belastetes Grundwasser aus dem Brunnen nicht zum Baden, Duschen oder Tränken von Nutztieren zu verwenden.

Sauberes Trinkwasser aus der Leitung

Das Leitungswasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist nicht verunreinigt und kann ohne Einschränkungen genutzt werden, so das Landratsamt Neu-Ulm. Auch das Wasser der Badeseen sei nicht belastet.