26.03.2019, 14:24 Uhr

Schmuggel mit geschützten Tieren und Pflanzen steigt deutlich

Der Schmuggel mit streng geschützten Tieren und Pflanzen hat auch in Mittelfranken deutlich zugenommen. Die Zahl hat sich verdreifacht – obwohl von Nürnberg aus gar keine Fernflüge in die Herkunftsländer in Asien oder Afrika gehen.