Schmuckgeschäfte in Niederbayern weiter Ziel von Einbrechern

Mehrere eingeschlagene Vitrinen, ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro und verschwundener Silberschmuck im Wert einer ebenfalls vierstelligen Euro-Summe – das ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Schmuckgeschäft zu Wochenbeginn am Stadtplatz von Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn.

Die Masche ist ähnlich wie bei weiteren Einbrüchen aus den vergangenen Monaten in Niederbayern: Der oder die Täter verschaffen sich nachts gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie zum Beispiel Eingangstüren aufbrechen, und verschwinden nach kurzer Zeit wieder mit Ware im Wert von einigen tausend Euro.

Seit November bereits mehrere Einbrüche in Niederbayern

Inzwischen kann man durchaus von einer Serie sprechen: Im November traf es ein Juweliergeschäft in Vilsbiburg im Landkreis Landshut: Damals wurde Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Danach folgten Einbrüche unter anderem in Landshut, Straubing, Deggendorf und Vilshofen, wobei in diesem Fall die Täter erwischt wurden.

Auch Antiquitätengeschäft war betroffen

Ende Februar schlugen unbekannte Täter schon einmal am Pfarrkirchener Stadtplatz zu: Damals war ein Antiquitätengeschäft das Ziel, auch hier verschwand Schmuck. Und vor etwa zwei Wochen war ein Geschäft in einer Ladenzeile am Kurpark von Bad Gögging im Landkreis Kelheim das Ziel. In diesem Fall wurde ein Tresor aufgebrochen. Die Beute: Gold, Münzen und Silberschmuck.