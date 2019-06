Schmorbrand in der Münchner U-Bahn

Ein defekter Motor einer U-Bahn in München hat am frühen Nachmittag einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Am U-Bahnhof Petuelring hatten Zeugen eine Rauchentwicklung gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand.

U-Bahn vorübergehend gesperrt

Zwei Stunden lang blieb die U-Bahn-Linie 3 teilweise gesperrt. Es fuhren nur Ersatzbusse. Der Schmorbrand in der U-Bahn verursachte dicken Rauch, die Station musste evakuiert werden. Der Rauch wurde von den Einsatzkräften mit Großlüftern beseitigt.